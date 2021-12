Si torna a parlare di Mauro Icardi e Wanda Nara, e questa volta non per la cronaca rosa che li ha visti protagonisti di un tira e molla per un tradimento.

Il calciatore argentino, attaccante del Paris Saint-Germain, e la procuratrice sportiva, secondo il quotidiano sportivo argentino "Olè", sono stati denunciati per riciclaggio di denaro ed evasione fiscale aggravata attraverso la loro società co-intestata, la Work Marketing Football SRL.

Sull’azienda piovono accuse di “riciclaggio di denaro”, “violenza istituzionale” e “corruzione strutturale”. Ma non solo, finiscono nel mirino anche il marchio “Wanda” e la Wanda Nara Cosmetics.

La denuncia è stata presentata da Fernando Miguez, titolare della Fundacion por la Paz y el Cambio Climatico de Argentina. Icardi e Nara, secondo quanto si legge sulla querela depositata in tribunale, avrebbero incassato in nero molte entrate “per evitare esborsi fiscali internazionali”: i loro stessi stipendi sarebbero pagati con bonifici trasparenti ma anche in nero, nel tentativo di trasformare il denaro in “reddito legale”.

Per il momento dai due, sempre molto attivi sui social, nessun commento.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata