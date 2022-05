“L’Italia è pronta a fare la sua parte” nell’ambito dell’invasione russa in Ucraina. Lo ha confermato il premier Mario Draghi al termine della due giorni negli Usa e dal palco dell’Atlantic Council ha parlato di un vero e proprio “piano Marshall” per la ricostruzione dei territori devastati. “Bisogna fare di tutto per la pace”, ha ribadito.

Il rappresentante italiano, che ha ricevuto il premio per la “leadership” dal segretario americano al Tesoro, Janet Yellen, è stato definito “economista di talento e instancabile funzionario pubblico”, e nell’occasione è stato sottolineato come gli Usa siano “fortunati” ad avere come partner l’uomo del “Whatever it Takes”.

Draghi ha parlato nel suo discorso dell’isolamento della Russia e del fatto che gli stravolgimenti geopolitici di questi mesi si trascineranno “a lungo”. Questo è il motivo per cui bisogna continuare “a sostenere il coraggio degli ucraini che combattono per la libertà e la sicurezza di tutti noi” e iniziare anche a pensare alla “ricostruzione”, stesso tema affrontato anche nel bilaterale alla Casa Bianca con Joe Biden, perché “la distruzione delle sue città, dei suoi impianti industriali, dei suoi campi richiederà un enorme sostegno finanziario”. Un nuovo “piano Marshall” insomma, “come quello che ha contribuito alle relazioni speciali tra Europa e Stati Uniti”, in cui l'Europa deve fare la sua parte perché questa “è l'ora dell'Europa e dobbiamo coglierla”.

Alla minaccia all’ordine mondiale ha fatto riferimento inoltre Ursula von der Leyen: la presidente della Commissione europea ha incontrato il primo ministro giapponese Fumio Kishida insieme al presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Ma durante il vertice a Tokyo tra Ue e Giappone si discuterà anche di commercio internazionale, con la richiesta di Tokyo di rimuovere le restrizioni europee sull'export di alcuni prodotti alimentari provenienti da Fukushima, dopo il disastro nucleare del 2011. E di questioni che riguardano i cambiamenti climatici, partnership per piattaforme digitali comuni, e il graduale abbandono delle restrizioni alle frontiere per i turisti.

È questa la prima visita di von der Leyen a Tokyo da quando è stata nominata presidente della Commissione europea, nel dicembre 2019.

Sul fronte di guerra, intanto, il comando operativo fa sapere che le forze armate ucraine hanno eliminato ieri 23 soldati russi, due carri armati e un deposito di munizioni in direzione sud. “Nelle regioni di Mykolayiv e Kherson, il nemico continua a condurre operazioni militari sulla frontiera catturata – scrive su Facebook -. Le nostre unità non consentono agli invasori di attaccare o avanzare. Invece, l'uso efficace di armi missilistiche e di artiglieria ha eliminato 23 soldati russi, distrutto due carri armati nemici, due veicoli da combattimento della fanteria e un deposito di munizioni nella regione di Kherson”. “Il nemico ha lanciato nuovamente un attacco missilistico sulla regione di Odessa - aggiunge la nota -, ma la risposta rapida e mirata delle unità di difesa aerea ucraine ha neutralizzato il missile. La flotta russa - ricorda Ukrinform - dispone di almeno una cinquantina di di missili sempre pronti ad essere lanciati dalle navi.

(Unioneonline)

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video)

La giornata di ora in ora:

Ore 7.28 – Kiev, bombe su regione Dnipropetrovsk, 1 morto

Un bombardamento russo sulla regione di Dnipropetrovsk, nel sud dell'Ucraina, ha provocato un morto e un ferito. Lo fa sapere il governatore dell'oblast Valentyn Reznichenko su Telegram, secondo quanto riporta il Kyiv Independet. Nella prima mattinata di oggi le forze russe hanno aperto il fuoco contro la cittadina di Zelenodolsk, ha spiegato il governatore. Nell'attacco è stato distrutto un impianto dell'infrastruttura energetica.

© Riproduzione riservata