In Francia diventano un caso politico le nozze tra Marion Maréchal, la 31enne nipote di Marine Le Pen, e l’italiano Vincenzo Sofo, 34 anni, eurodeputato ex Lega, passato a Fratelli d’Italia.

A innescare teorie e gossip l’assenza alla cerimonia, in programma vicino a Parigi, proprio di zia Marine, ufficialmente impegnata in un meeting politico del suo Rassemblement National (il nuovo corso del Front National fondato dal padre Jean-Marie) a Frejus.

Unico particolare: la data del meeting politico si conosceva da tempo, quindi –per consentire all’illustre parente di partecipare alle nozze – Marine avrebbe potuto scegliere un altro giorno per la celebrazione. Così non è andata e inevitabilmente i rumors sul perché impazzano.

Per molti i rapporti tra zia e nipote sarebbero infatti sempre più tesi, in quanto – si dice – Marion, anche lei impegnata nell’agone politico nel campo sovranista, spingerebbe per portare il Rassemblement a un’alleanza con altre forze di destra, cosa che Marine, invece, ha sempre preferito evitare.

Ma c’è anche chi dice che la Maréchal sarebbe pronta a dare il suo appoggio, in vista delle presidenziali, non più alla zia, nuovamente candidata, nella speranza di riuscire, dopo vari flop, ad arrivare all’Eliseo, bensì a Éric Zemmour, commentatore televisivo di fede politica destrorsa che secondo i beninformati potrebbe anch’egli scendere in campo alle elezioni.

Sia come sia, ha spiegato al The Times un amico della sposa, l’assenza alle nozze di zia Marine (che già ebbe dissidi politici in famiglia con il padre Jean-Marie) “è una cosa che va bene a tutti, considerate le tante divisioni politiche” tra le due paladine del sovranismo transalpino.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata