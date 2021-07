Non solo la catastrofe in Germania. Maltempo killer anche in Belgio, dove sale il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno devastato ampie aree del Paese.

Sono più di venti i morti accertati, mentre alcune persone risultano ancora disperse. e oltre 20mila sono senza corrente elettrica.

Gran parte delle vittime si registra nella provincia di Liegi, il centro città ieri sera è stato evacuato nel timore dello straripamento della Mosa, il cui livello ora pare essersi stabilizzato.

Il Paese è sotto choc, il media definiscono “di proporzioni storiche” il fenomeno che si è verificato.

