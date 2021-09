Aveva il Covid ma un no vax italiano lo ha convinto a lasciare l’ospedale e il paziente è morto dopo pochi giorni. Il caso che fa discutere l’Irlanda riguarda il 75enne Joe McCarron e l’attivista sardo Antonio Mureddu, ristoratore della contea di Galway già noto, secondo la stampa locale, per il suo attivismo cospiratorio e di estrema destra e che aveva aderito ai gruppi che si oppongono alle cure mediche e alle vaccinazioni contro il coronavirus.

In un video pubblicato su internet lo si vede mentre aiuta McCarron a uscire dal reparto Covid del Letterkenny University Hospital mentre i medici cercano di convincere il paziente a non andare via. "Se stai qui loro ti uccidono", dice Mureddu sostenendo di essere lì per salvarlo.

Il 75enne pochi giorni dopo è stato di nuovo ricoverato, e questa volta d’urgenza, per il peggioramento delle sue condizioni. La terapia col ventilatore polmonare non sè stata sufficiente.

Per l’Irish Times Mureddu, che sarebbe un ex militare e sostenitore della Lega, ha compiuto il gesto con l’assistenza del Common Law Information Center a cui è affiliato: il gruppo promuove un'applicazione della legge solo in base al consenso dei singoli individui. Per l'attivista era stato lo stesso anziano a richiedere il suo intervento. La Garda, la polizia irlandese, ha avviato una indagine sul fatto per stabilire se il codice sia stato violato.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata