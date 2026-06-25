Macron: «Intercettata una petroliera della flotta ombra russa al largo della Sicilia»Si tratta della “Deliver” e sarebbe un’imbarcazione utilizzata per aggirare le sanzioni occidentali
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La Francia ha fermato una petroliera legata alla Russia al largo delle coste della Sicilia all'inizio di questa settimana: lo ha annunciato su X il presidente francese Emmanuel Macron.
«Martedì, la marina francese ha effettuato un abbordaggio sulla petroliera Deliver mentre questa transitava al largo delle coste della Sicilia in violazione del diritto del mare», ha scritto Macron.
Macron ha affermato che la Deliver era collegata alla cosiddetta flotta ombra di Mosca, utilizzata per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022.
(Unioneonline)