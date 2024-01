Kate Middleton, consorte del principe William d’Inghilterra, ricoverata in ospedale, a Londra.

Da quanto si apprende, la principessa di Galles è stata operata all'addome. Un intervento, spiegano ai media inglesi fonti vicine a Kensington Palace, «che ha avuto successo».

Non viene però precisata la natura esatta dell'intervento subìto dalla consorte dell'erede al trono.

«Sua Altezza Reale la Principessa di Galles - si legge in una nota ufficiale - è stata ricoverata ieri alla London Clinic per un intervento chirurgico addominale pianificato. Sulla base delle attuali indicazioni dei medici, è improbabile che torni a svolgere impegni pubblici fino a dopo Pasqua». La principessa dovrebbe restare ricoverata almeno per «10-15 giorni».

I pochi dettagli forniti dalla Casa Reale stanno creando apprensione tra i sudditi e sui social sono circolate molte ipotesi. La Bbc afferma: «Non si tratta di cancro ma comunque un problema serio»

In queste ore i canali ufficiali della monarchia hanno inoltre annunciato che anche re Carlo III dovrà andare sotto i ferri: il sovrano, 75 anni, subirà una «procedura medica» la prossima settimana in una clinica di Londra per una problema di« «prostata ingrossata».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata