La temibile decisione è arrivata: da lunedì in Austria ci sarà il lockdown generale.

Il provvedimento, appena annunciato dal governo, avrà validità per 20 giorni e poi resterà in vigore per le persone non vaccinate contro il coronavirus.

Il Paese sta affrontando una nuova emergenza legata ai contagi e mentre in un primo momento sembrava esclusa una disposizione a livello nazionale, piuttosto concentrata nelle aree ad alta criticità, stamattina l’esecutivo ha confermato la validità per tutto il territorio.

Dal primo febbraio 2022, a quanto si apprende, scatterà l’obbligo vaccinale per tutti.

(Unioneonline/s.s.)

