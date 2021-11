Da lunedì in Slovacchia entra in vigore un lockdown di tre settimane per i soli non vaccinati. Lo ha annunciato oggi il primo ministro Eduard Heger in una conferenza stampa trasmessa in diretta televisiva.

Con la nuova stretta solo le persone vaccinate o guarite negli ultimi sei mesi dal Covid potranno entrare in ristoranti, centri commerciali, negozi di beni non essenziali, partecipare ad eventi pubblici e fare attività sportive. Scatta inoltre l’obbligo di testare i non vaccinati sul lavoro.

Il Paese di 5,5 milioni di abitanti ha registrato un numero record di casi negli ultimi giorni, superando gli 8.000 martedì, e dall'inizio di questa settimana scarseggiano i letti di terapia intensiva. Inoltre, c'è uno dei tassi di vaccinazione più bassi dell'Unione europea, con il 45% della popolazione immunizzata rispetto alla media Ue del 65%.

Il lockdown per non vaccinati è già in vigore da lunedì in Austria, ma i governatori di due Regioni colpite in maniera drammatica – l’Alta Austria e il Land Salisburgo – hanno disposto, a partire da lunedì, un lockdown generale per tutta la popolazione.

L’incidenza settimanale su 100mila abitanti nel Salisburghese è di 1.672, in Alta Austria di 1.557. "Non abbiamo più grandi margini di manovra", ha detto il governatore dell'Alta Austria Thomas Stelzer. “Il lockdown durerà alcune settimane”, ha aggiunto, sottolineando che si è reso necessario “per permettere la operatività degli ospedali”.

A questo punto non è neanche da escludere un lockdown generale nazionale, vista l’incidenza di 971 casi ogni 100mila abitanti.

(Unioneonline/L)

