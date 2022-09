Liz Truss è stata proclamata nuova leader Tory e di conseguenza, da domani, nuova premier inglese (IL PROFILO).

Ministro degli Esteri del governo Johnson, 47 anni, è lei la nuova numero uno della forza di maggioranza alla Camera dei Comuni: tra poche ore diventerà primo ministro - la terza donna nella storia del Regno Unito - succedendo al dimissionario Boris Johnson, costretto a farsi da parte a luglio sull'onda di scandali e congiure interne Tory.

Truss era al ballottaggio, deciso dal voto postale degli iscritti (200.000 in tutto), con l'ex cancelliere dello Scacchiere di radici familiari indiane Rishi Sunak. Graham Brady, presidente del Comitato 1922, organismo interno al gruppo parlamentare conservatore incaricato di gestire la procedura elettorale per la leadership del partito, ha sciorinato i numeri: 81.326 voti espressi da circa 172.000 militanti Tory nel corso delle ultime settimane sono andate a lei contro i 60.399 andati a Sunak.

PASSAGGIO DI CONSEGNE – Domani Johnson - rimasto finora in carica per gli affari correnti - si recherà dalla 96enne regina Elisabetta al castello di Balmoral in Scozia per dimettersi anticipatamente dalla carica di primo ministro e per "raccomandarle" come da prassi di designare al suo posto la nuova leader della formazione maggioritaria.

Quindi la sovrana riceverà separatamente Liz Truss - primo ministro numero 15 dei suoi 70 anni di regno da record, iniziato nel lontano 1952 quando al 10 di Downing Street l'inquilino era Winston Churchill - per "invitarla" a dar vita al suo nuovo governo. Sempre domani Truss inizierà a formare la sua compagine, a partire dalle caselle ministeriali di governo più importanti, per poi esordire in Parlamento nel Question Time del mercoledì alla Camera dei Comuni.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata