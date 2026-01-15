«Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l'ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere». Lo scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X.

Torna in libertà quindi anche un terzo italiano, dopo il cooperante Alberto Trentini e l’imprenditore Mario Burlò, che era stato rinchiuso in cella durante il regime di Nicolas Maduro.

Gasperin, 77 anni, era stato arrestato il 7 agosto del 2025 a Maturín, dove è titolare di un’azienda.

Secondo quanto riferito dalla Farnesina, Gasperin è provato ma sta bene e vorrebbe restare nel Paese sudamericano «nello stato del Monagas, dove si trova la sua azienda».

