Il contrattacco delle forze ucraine nel Mar Nero con missili e droni ha dato i suoi frutti: le navi di Mosca si sono ritirate a oltre 100 chilometri dalla costa, secondo quanto riferisce la Marina di Kiev. I russi, per riprendere il controllo delle parti nord-occidentali del Mar Nero, avevano schierato sistemi missilistici costieri nelle regioni della Crimea e di Kherson.

Ma su altri fronti le truppe del Cremlino non arretrano e, anzi, rilanciano. Se all’Ucraina dovessero essere consegnati lanciarazzi multipli a lungo raggio, la Russia prenderebbe di mira infrastrutture strategiche e istituzioni del governo. Questo l’avvertimento da parte di Andrei Kartapolov, capo della commissione Difesa della Duma, la Camera bassa. Dichiarazioni seguite a quelle di Vladimir Putin in cui si faceva riferimento ad attacchi a “strutture finora risparmiate dal conflitto” in caso di escalation nelle forniture militari occidentali.

E, ancora, le parole del ministro degli Esteri Sergei Lavrov: "Più lunga sarà la gittata degli armamenti che fornirete, più noi sposteremo avanti dal nostro territorio la linea oltre la quale la presenza dei neonazisti verrà considerata una minaccia per la Federazione Russa".

In queste ore è arrivato inoltre un durissimo post dell’ex presidente e premier russo Dmitry Medvedev: “Mi viene spesso chiesto perché i miei post su Telegram sono così duri. La risposta è che li odio. Sono bastardi e imbranati. Vogliono la nostra morte, quella della Russia. E finché sono vivo, farò di tutto per farli sparire”.

La giornata di ora in ora:

Ore 11.06 – Medvedev: "Odio gli occidentali, voglio farli sparire"

"Mi viene spesso chiesto perché i miei post su Telegram sono così duri. La risposta è che li odio.

Sono bastardi e imbranati. Vogliono la nostra morte, quella della Russia. E finché sono vivo, farò di tutto per farli sparire": lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente della Federazione russa, Dmitry Medvedev, riferendosi a chi è contro la Russia.

Ore 10.20 – Mosca: “Kherson e Zaporizhzhia fuori da accordo con Kiev”

Le regioni di Kherson e Zaporizhzhia non saranno incluse nell'eventuale accordo con l'Ucraina. Se Kiev prenderà contatto con Mosca, lo status di queste due regioni non sarà discusso, così come la questione della Crimea e del Donbass è già chiusa per la Russia. Ne ha parlato una fonte russa di alto rango con il quotidiano Izvestia osservando che la stragrande maggioranza degli abitanti della regione sostiene la Russia.

Ore 9.40 – Ucraina: “Turchia diventi garante per la nostra sicurezza”

"Ci aspettiamo che la Turchia diventi garante per la sicurezza del nostro Paese". Lo ha affermato Rustem Umerov, parlamentare ucraino e membro della delegazione di Kiev nei colloqui con Mosca, durante un'intervista al quotidiano turco Sabah. "Siamo grati alla Turchia per il suo importante ruolo nella mediazione tra i nostri Paesi nei colloqui di pace", ha affermato Umerov ringraziando Ankara per aver "sostenuto l'Ucraina nell'arena internazionale negli ultimi 8 anni".

Ore 8.43 – Pesanti combattimenti in corso a Severodonetsk

Pesanti combattimenti sono in corso nella città dell'Ucraina orientale di Severodonetsk, le truppe russe stanno continuando a prenderla d'assalto: lo ha dichiarato l'esercito di Kiev nel suo rapporto operativo della mattina, citato dal Guardian. Secondo lo Stato maggiore, le truppe ucraine hanno respinto gli attacchi russi nelle città di Nahirne, Berestov, Krynychne e Rota e avrebbero anche colpito alcune unità militari di Mosca nella regione di Kherson (Sud) e depositi di munizioni nella regione di Mykolayiv, sempre nel meridione del Paese. L'ultimo aggiornamento fornito dal capo militare regionale del Lugansk Sergiy Gaidai afferma che gli attacchi russi in direzione di Novookhtyrka e Voronove sono stati respinti.

