Proseguono i raid israeliani su Teheran. E nella notte c'è stata un’altra serie di attacchi dell’Iran.

Ieri un attacco ha colpito la tv di Stato iraniana, provocando tre morti e diversi feriti. Virale il video della conduttrice in fuga.

«L'Aeronautica militare israeliana domina i cieli della capitale iraniana. Questo cambia completamente la natura della campagna», ha affermato Netanyahu, che non ha escluso l'eliminazione della Guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Khamenei, che da venerdì si trova in un bunker sotterraneo: «Eliminarlo porrà fine al conflitto, non lo aggraverà», ha detto. Khamenei e i suoi fedelissimi sarebbero in cerca di una via di fuga,voci di salvacondotti per scappare a Mosca.

L’escalation continua, ma da Teheran arrivano i primi segnali di cedimento. L’Iran, riferisce il Wsj e conferma Donald Trump, avrebbe la disponibilità al dialogo per la de-escalation. Secca la replica del premier israeliano: «Non interessato a colloqui».

Ieri si è riunito anche il G7. Nel documento dei sette, compreso Donald Trump che ha lasciato il vertice in anticipo avvertendo che «tutti dovrebbero evacuare Teheran», si sollecitano la de-escalation nel conflitto tra Israele e Iran e la tregua a Gaza. Inoltre il G7 afferma che «l'Iran non potrà mai avere l'arma nucleare» e che «Israele ha il diritto di difendersi».

Il leader Usa ha spiazzato poi gli alleati denunciando come un grosso errore la cacciata di Putin da quello che all'epoca era diventato il G8, dopo aver avallato il giorno prima un ruolo di mediazione dello zar nel conflitto mediorientale, subito bocciato da Macron e dagli altri grandi.

Israele, attacchi su vasta scala nell'Iran occidentale

L'Aeronautica militare israeliana (Iaf) ha effettuato «diversi attacchi su vasta scala contro obiettivi militari del regime iraniano nell'Iran occidentale»: lo rende noto l'esercito (Idf) su Telegram. «Durante gli attacchi, sono state colpite decine di infrastrutture di lancio e stoccaggio di missili terra-terra – si legge nel comunicato stampa -. Inoltre, sono stati colpiti lanciatori di missili terra-aria e siti di stoccaggio di droni».

Forti esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme

Forti esplosioni sono in corso nel centro di Tel Aviv e sono state sentite anche a Gerusalemme.

Missile iraniano colpisce vicino Tel Aviv

Un missile lanciato dall'Iran ha colpito Herzliya, una città a pochi chilometri a nord di vicino Tel Aviv. I soccorritori del Magen David Adom fanno sapere che si stanno dirigendo verso il luogo dell'impatto.

Teheran: Distrutti obiettivi strategici in Israele con i droni

L'Iran ha affermato di aver distrutto «obiettivi strategici» in Israele utilizzando droni durante la notte, al quinto giorno di scontro militare tra i due paesi nemici. «Vari tipi di droni distruttivi, dotati di capacità di distruzione e puntamento precise, hanno distrutto posizioni strategiche del regime sionista a Tel Aviv e Haifa», nel nord di Israele, ha dichiarato il generale Kioumars Heidari, comandante delle forze di terra dell'esercito, citato dalla televisione di stato.

