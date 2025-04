I grandi della Terra a Roma per i funerali solenni di Papa Francesco, in programma sabato mattina.

Sono circa 170 le delegazioni straniere attese e lungo è l’elenco dei capi di Stato e di governo che presenzierà alle esequie.

Il presidente Usa Donald Trump che arriverà con la moglie Melania nel primo viaggio in Europa dall'inizio del suo secondo mandato, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, quella dell'europarlamento Roberta Metsola e quello e del Consiglio europeo Antonio Costa.

A Roma arriverà anche Volodymyr Zelensky, accompagnato dalla moglie Olena, mentre non ci sarà invece Vladimir Putin (tra l’altro “inseguito” da un mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra che l'Italia avrebbe il dovere di eseguire sulla via per il Vaticano).

Il Cremlino deve ancora decidere chi rappresenterà la Russia, ma ci sarà padre Antonij di Volokolamsk, responsabile delle relazioni esterne della Chiesa russa, che intratteneva stretti contatti con il Papa.

Anche la Cina - che non ha relazioni ufficiali con il Vaticano e ha espresso ufficialmente il proprio cordoglio solo 24 ore dopo la notizia della morte del Papa - non ha finora dato indicazioni sull'eventuale presenza di un suo rappresentante ai funerali di sabato.

Dalla natia Argentina arriverà il presidente Javier Milei, dal Brasile Luis Ignacio Lula.

Sono attesi poi tutti i leader europei, dal francese Emmanuel Macron che ha abbreviato il suo viaggio nell'Oceano indiano, al presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier con il cancelliere uscente Olaf Scholz, dal polacco Andrzej Duda al portoghese Marcelo Rebelo de Sousa con il primo ministro Luís Montenegro.

E poi sovrani e principi: l’erede al trono inglese William (senza la moglie Kate, ma con il premier britannico Keir Starmer), Felipe di Spagna con la regina Letizia, re Filippo e Matilda dei Belgi, mentre i reali di Paesi Bassi, Guglielmo Alessandro e la consorte Maxima, non hanno ancora sciolto la riserva per la concomitanza del Giorno del Re, una festa molto sentita dagli olandesi.

