Mamme che si aiutano in tempi di guerra, con la solidarietà nei confronti degli ucraini che travalica ogni confine.

Una fila di passeggini con tanto di copertine e tutto il necessaire per i neonati su un binario di una stazione dei treni in Polonia.

La foto è stata postata sul suo profilo Facebook da Julia Musakovska, poetessa e manager ucraina: “Le mamme polacche hanno lasciato i passeggini in stazione per le mamme ucraine che potrebbero averne bisogno quando arriveranno in Polonia con i bambini”, spiega Musakovska.

Anche questo a suo modo uno scorcio della guerra, che vede tra i suoi protagonisti migliaia di donne, mamme, sorelle e zie costrette a fuggire dalle loro case portando con sé bambini, non sempre e non necessariamente figli loro.

Così le donne polacche hanno pensato alle tante rifugiate ucraine e lasciato sui binari dei treni quei passeggini che potranno rendere più facile il loro viaggio verso un luogo sicuro, lontano dalla guerra.

Ogni giorno si stima che oltre 100mila persone varchino il confine tra Ucraina e Polonia.

