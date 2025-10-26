Stati Uniti e Cina si preparano a «finalizzare i dettagli» di un accordo commerciale prima «dell'attesissimo incontro» tra Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud.

Lo ha reso noto un responsabile americano. «Stiamo finalizzando gli ultimi dettagli dell'accordo che i dirigenti potranno esaminare», ha detto il rappresentante commerciale degli Usa, Jamieson Greer, in Malesia.

E forse dipende anche da questo la conferma del faccia a faccia tra i leader delle superpotenze che trattano su dazi, importazioni e tecnologie: Pechino non ne ha ancora dato notizia, anche se da Washington si dà per cosa fatta, mentre il presidente è impegnato nel suo tour asiatico, con tappe certe in Giappone, Corea del Sud e, appunto, Malesia.

