Quello di luglio è stato il mese più caldo mai registrato sulla Terra.

Lo dimostrano i dati diffusi dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (Nooa), l'agenzia federale statunitense che si occupa degli oceani e del clima.

"In questo caso essere al primo posto è il posto peggiore in cui stare", ha affermato il direttore dell’istituto, Rick Spinrad, che ha spiegato come "luglio sia solitamente il mese dell'anno più caldo nel mondo, ma il luglio 2021 si è superato, consacrandosi il mese più caldo di sempre".

Secondo le rilevazioni del Nooa, sulle temperature degli oceani e della superficie terrestre la temperatura complessiva registrata lo scorso mese è stata di 0,93 gradi Celsius sopra la media, facendo di questo luglio il mese più caldo da 142 anni, da quando cioè partirono le prime rilevazioni.

