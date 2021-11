Charlene di Monaco torna a casa.

La principessa consorte di Alberto ha fatto rientro dopo otto mesi trascorsi in Sudafrica. Un soggiorno, quello nel Paese in cui è cresciuta, che si è prolungato in modo forzato per una malattia e conseguenti varie operazioni.

“Grazie ai dottori del Sudafrica che hanno fatto un incredibile lavoro per curarmi”, ha detto. “È stato un periodo davvero duro ma al tempo stesso è stato bello tornare nella mia terra. Adesso sono così felice di rivedere i miei figli, casa. Che Dio vi benedica tutti, che Dio benedica il Sudafrica”.

La principessa è partita nella notte tra domenica e lunedì con un volo dal Sudafrica ed è stata accolta con calore dal marito, in pista con un mazzo di fiori. Ai suoi bimbi, i gemelli Jacques e Gabriella, ha portato in regalo un cagnolino, Khan, ripreso nelle foto diffuse sui canali ufficiali del Principato.

