Non c’è tregua per la principessa Charlene di Monaco, da mesi bloccata in Sudafrica, Paese in cui è cresciuta da bambina, per una grave infezione che l'ha colpita a un orecchio, al naso e alla gola.

La consorte del principe Alberto ha subìto un intervento chirurgico in anestesia generale. Fonti del palazzo dei regnanti del Principato rendono noto che è “andato molto bene”. Stando a un comunicato, l'operazione è "l'ultima di quelle alle quali doveva essere sottoposta per la sua infezione alle prime vie respiratorie. Resterà in osservazione per 48 ore".

L’ex modella e nuotatrice è in Sudafrica da gennaio per quella che doveva essere una breve visita. Poi a causa dei problemi di salute è rimasta lì: il 13 agosto scorso ha subìto una prima operazione, con Alberto e i figli (i due gemelli Gabriella e Giacomo, sei anni) che la raggiunsero per la convalescenza. A inizio settembre è stata ricoverata d'urgenza dopo un malore per complicazioni.

Intanto i rapporti con il principe Alberto sembrano allentarsi sempre di più. I due si sono sposati nel 2011 ma per il loro decimo anniversario sono rimasti separati: annullate le sontuose celebrazioni nel Principato.

(Unioneonline/D)

