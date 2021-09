Fbi e Polizia della Florida ancora sulle tracce di Brian Laundrie, il fidanzato di Gabby Petito, la 22enne scomparsa proprio nel corso di un viaggio on the road con il giovane e ritrovata senza vita – probabilmente uccisa – in un parco naturale del Wyoming.

Dopo che, a fine agosto, la ragazza aveva smesso di comunicare con i familiari, Laundrie, 23 anni, era tornato nella sua casa di New Port, in Florida, trincerandosi nel silenzio, ma quando la polizia lo aveva convocato per interrogarlo aveva fatto perdere le sue tracce.

Gli investigatori lo stanno cercando anche nei laghi della Carlton Reserve, una vasta riserva naturale che si estende per oltre 10mila ettari non lontana dalla casa di famiglia del giovane.

In azione anche una squadra di sommozzatori dell'ufficio dello sceriffo della contea di Sarasota che sta passando al setaccio anche laghi e le paludi della Carlton Reserve, ma finora le ricerche si sono concluse con un nulla di fatto.

Il tutto mentre su Tik Tok si è diffusa la notizia – rivelatasi falsa – del suicidio del 23enne, che secondo le voci sui social si sarebbe impiccato a un albero, in Alabama.

Una vicenda che ha sconvolto gli Stati Uniti, che presenta ancora molti punti oscuri e che continua a far discutere. Basti pensare alle parole del noto giornalista di Fox News Geraldo Rivera che ha dichiarato che dopo l’accaduto il 23enne “farebbe meglio a suicidarsi annegando in una palude della Florida”.

