Sconsgliati dal governo francese i viaggi in Spagna e Portogallo, dove sono tornati a risalire – trascinati dalle feste e dalla variante Delta – i contagi da SarsCov2.

Il segretario di Stato francese agli Affari europei, Clement Beaune ha parlato molto chiaramente ai microfoni dell’emittente France 2: “Quelli che non hanno ancora prenotato le vacanze evitino il Portogallo e la Spagna come destinazioni”.

Beaune ha voluto trasmettere un messaggio di “prudenza" in particolare ai vacanzieri, perché “la pandemia non è finita”.

"Per le vacanze, meglio restare in Francia o andare in altri Paesi che non siano Spagna e Portogallo”, ha detto, aggiungendo che “alcuni Paesi hanno aperto troppo le porte per beneficiare della stagione turistica”.

L’esponente del governo inoltre non ha escluso l'adozione di “misure rafforzate” nei confronti di questi due Paesi nei prossimi giorni se le infezioni dovessero continuare ad aumentare.

