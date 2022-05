Spari sui civili nella regione ucraina di Kharkiv. A denunciare l’azione dell’esercito russo è il primo viceministro degli Affari interni di Kiev, Yevhen Yenin sul Telethon ucraino: “In uno dei villaggi della regione di Kharkiv, la polizia ha accertato che i militari russi, pensate, hanno aperto il fuoco sui civili da un carro armato. Ecco perché non dobbiamo parlare di alcun freno morale dell'esercito russo”. Sarebbe questo un nuovo caso di presunto crimine di guerra inviato a un tribunale.

Il presidente Volodymyr Zelensky nelle ultime ore è stato categorico rispondendo all’Occidente che preme per una sua presenza al tavolo dei negoziati con Mosca. Nella sua prima intervista concessa a una tv italiana, ha detto: “Sono pronto a parlare con Putin, ma senza ultimatum”, la condizione indispensabile – ha spiegato a “Porta a Porta” – è però quella per cui i russi abbandonino “i territori occupati dopo il 24 febbraio”, confermando questa circostanza come “primo passo per poter parlare di qualcosa. Non possiamo accettare alcun compromesso sulla nostra indipendenza, sulla nostra sovranità e integrità territoriale”.

Il numero uno francese, Emmanuel Macron, dal canto suo, ha invitato a “non umiliare” il presidente russo se si vuole davvero sperare nella pace. E non è forse un caso che il monito di Zelensky parta dall'Italia, dove una parte delle forze politiche che sostengono il governo frena sulla linea dura contro Mosca. “Alcuni leader europei dicono che bisogna trovare una strada verso Putin. Ma noi non dobbiamo cercare una via d'uscita per la Russia”, è l'avvertimento: “So che Putin voleva portare a casa qualche risultato e che non lo ha trovato. Ma proporre a noi di cedere qualcosa per salvare la faccia del presidente russo non è corretto. Noi – ha assicurato - non siamo pronti a salvare la faccia a qualcuno pagando con i nostri territori, non penso sia una cosa giusta”.

Ecco perché “i russi se ne devono andare, devono uscire dai nostri territori. Dobbiamo liberare i nostri villaggi, le nostre case, ci devono restituire quello che hanno saccheggiato e devono rispondere per quello che stanno facendo”.

Sulla Crimea ha smentito la presunta disponibilità di cessione in cambio della fine del conflitto: “Non ho mai parlato del riconoscimento della sua indipendenza, non la riconosceremo mai come parte della Federazione russa”. Ma per il momento - l'unico reale segnale di apertura di Zelensky - la questione può essere accantonata, se questo può aiutare il dialogo. “Anche prima della guerra la Crimea aveva autonomia, ma è sempre stato territorio ucraino. Noi – ha aggiunto - abbiamo detto che siamo pronti a parlare con la Russia, ma ora non possiamo deliberare una decisione sulla Crimea perché c'è la guerra. La lasciamo da parte se ostacola il dialogo”.

La giornata di ora in ora:

Ore 19 – Pentagono chiama Mosca: “Subito cessate il fuoco”

Il ministro della Difesa Usa Austin ha avuto un colloquio telefonico con il collega russo Shoigu chiedendo un rapido cessate il fuoco e sottolineando l'importanza di preservare canali di comunicazione. Si tratta della prima chiamata dall'inizio della guerra. Il colloquio non ha risolto alcun "problema grave", afferma il Dipartimento della difesa americano.

La telefonata è durata circa un'ora ed è stata richiesta dal capo del Pentagono. "I due leader hanno avuto modo di parlare" e Austin ha espresso "l'interesse a mantenere la linea di comunicazione" aperta, spiega un funzionario del Pentagono.

Ore 18.40 – La Finlandia: “Potremo fare a meno dell’elettricità russa”

L'operatore della rete elettrica finlandese ha assicurato di poter fare a meno delle importazioni di energia dalla Russia, sospese da domani per bollette non pagate in una fase di tensione con Mosca per i piani di Helsinki di aderire alla Nato. "Eravamo preparati per questo e non sarà difficile. Possiamo gestire un po' più di importazioni dalla Svezia e dalla Norvegia", ha detto all'AFP Timo Kaukonen, un responsabile delle operazioni per Fingrid.

Ore 17.50 – Mosca sospende fornitura elettricità alla Finlandia

La Russia da domani sospenderà le forniture di elettricità alla Finlandia. Lo ha annunciato la compagnia che eroga il servizio.

Ore 17.20 – Nato, Biden chiama leader di Finlandia e Svezia

Il presidente americano Joe Biden ha parlato oggi con il premier svedese e il presidente finlandese. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.

Ore 16.50 – Di Maio: “Italia sostiene con forza Finlandia e Svezia nella Nato”

L'Italia sostiene con forza l'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Siamo ben lieti di accoglierli nell'Alleanza, un'Alleanza che ha garantito la pace per decenni", ha aggiunto il titolare della Farnesina parlando a margine del G7 in Germania.

Ore 16.20 – Ue: “Armi a Kiev fino a quando ci sarà richiesto”

"Continueremo a supportare militarmente l'Ucraina finché sarà necessario" e sarà "richiesto" da Kiev. Lo ha detto un alto funzionario Ue soffermandosi sul finanziamento di ulteriori 500 milioni di euro da parte di Bruxelles nell'ambito dell'European Peace Facility. "Sappiamo che la Russia si sta concentrando sul Donbass ma altre aree possono essere oggetto" dell'offensiva russa: "Non solo il Mar Nero ma anche la Transnistria", spiegano le stesse fonti. "Non sappiamo quanto durerà il conflitto ma la sfida è chi per prima tra Russia e Ucraina avrà difficoltà a reperire munizioni, armi, equipaggiamenti", si spiega.

Ore 16.05 – Svezia e Finlandia parleranno con Turchia dell’adesione alla Nato

Svezia e Finlandia vogliono discutere con la Turchia della loro adesione all'Alleanza Atlantica domani a Berlino, in occasione della riunione informale dei Ministri degli Esteri della Nato. Lo rendono noto i ministri degli Esteri dei due Paesi. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha definito "un errore" l'ingresso di Finlandia e Svezia nell'Alleanza, per il quale è necessaria l'unanimità dei paesi membri.

Ore 15.20 – Kiev accusa la Russia: “Ha deportato 210mila bambini”

La commissaria ai Diritti umani del parlamento ucraino, Lyudmyla Denisova, ha affermato che più di 210.000 bambini ucraini sono stati deportati contro la loro volontà dai russi. Facevano parte degli 1,2 milioni di ucraini che Kiev afferma siano stati portati via dal loro Paese con la forza. Parlando alla tv nazionale, Denisova ha affermato che "quando i nostri figli vengono deportati, si distrugge l'identità nazionale e si priva il nostro Paese del futuro". Denisova non ha fornito prove a sostegno di queste cifre: per il Guardian non è stato possibile verificarle in modo indipendente.

Ore 14.25 – Mosca sconsiglia ai russi di recarsi nel Regno Unito

La Russia sconsiglia ai propri concittadini di recarsi nel Regno Unito. Lo annuncia il ministero degli Esteri di Mosca.

Ore 14 – Erdogan contrario all’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato

L'adesione di Finlandia e Svezia alla Nato sarebbe un "errore" come quello dell'ingresso della Grecia nell'Alleanza Atlantica: lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il leader turco ha detto ai giornalisti che "non vuole che si ripeta lo stesso errore commesso con l'adesione della Grecia", accusando Stoccolma ed Helsinki "di ospitare terroristi del Pkk", il Partito dei Lavoratori del Kurdistan. "Non abbiamo un'opinione positiva", ha insistito Erdogan.

Ore 13.15 – Putin presiede consiglio di sicurezza su allargamento Nato

Il presidente russo Vladimir Putin e i membri del Consiglio di sicurezza russo hanno discusso dell'operazione militare in Ucraina e delle potenziali minacce poste dalla decisione di Finlandia e Svezia di entrare nella Nato. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo quanto riporta Interfax.

Ore 12.45 – Kiev al G7: “Sequestrare asset russi per la ricostruzione”

Kiev chiede al G7 di sequestrare gli asset russi e di utilizzarli per la ricostruzione dell'Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

Ore 12 – Ucraina, la Russia alla Serbia: “Non aderite alle sanzioni”

L'auspicio che la Serbia, sottoposta a forti pressioni, non cambi la sua posizione contraria alle sanzioni alla Russia è stato espresso dall'ambasciatore russo a Belgrado Aleksandr Bocan-Harcenko. Citato dai media serbi, il diplomatico ha detto che "le sanzioni non sono un passo amichevole, in particolare sanzioni di tali dimensioni".

Ore 11.40 – Cremlino: “Ad ora è impossibile un incontro Putin-Zelensky”

"Non c'è alcun progresso nella stesura di un possibile documento che Putin e Zelensky possano firmare. La Russia non è contraria ad un incontro tra i due presidenti ma è impossibile tenerlo senza adeguata preparazione". Lo dice il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, citato dalla Tass.

Ore 11.20 – Oltre 1.500 ettari di foresta in fiamme a Kherson

Oltre 1.500 ettari di foresta bruciano in queste ore nella regione ucraina di Kherson, nel sud dell’Ucraina, occupata dai russi, mentre proseguono i combattimenti al confine con le regioni di Mykolaiv e Dnipropetrovsk. Lo riporta la Ukayinska Pravda.

Ore 10.40 – Lavrov: “Ue diventata aggressiva, dubbi che l’ingresso di Kiev sia innocuo”

"Questa è una questione di relazioni tra Kiev e l'Ue. Però ci sono forti dubbi sul fatto che questo desiderio da parte di Kiev sia innocuo". Lo ha detto il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov, secondo quanto riporta Interfax, parlando a Dushanbe, in Tagikistan, in merito alle aspirazioni dell'Ucraina di entrare nell'Ue. "L'Ue - ha aggiunto - si è trasformata da una piattaforma economica costruttiva in un attore aggressivo e militante che ha dichiarato le proprie ambizioni ben oltre il continente europeo".

Ore 10 – Kiev: 26.900 soldati russi uccisi dall'inizio della guerra

Sono almeno 26.900 i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione: lo rende noto l'esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito indica che dopo 79 giorni di conflitto si registrano anche 200 caccia, 162 elicotteri e 405 droni abbattuti.

Ore 9.30 – Borrell: “Da Ue altri 500 milioni per armi pesanti in Ucraina”

“L'Ue darà un contributo ulteriore di 500 milioni di euro all'Ucraina per finanziare l'acquisto di armi”. Lo ha detto l'Alto commissario per la politica estera Ue Josep Borrell al G7. "In tutto l'Ue contribuirà così con 2 miliardi di euro", ha aggiunto precisando che il denaro servirà per comprare "tank, munizioni, blindati, artiglieria pesante, tutto quello che serve per combattere questa guerra".

Ore 8.26 – Ancora attacchi su Azovstal, con artiglieria e aerei

Proseguono gli attacchi aerei sull'acciaieria Azovstal di Mariupol. Lo fa sapere lo Stato maggiore delle forze armate ucraine nell'ultimo aggiornamento operativo pubblicato su Facebook. I russi hanno "continuato a lanciare colpi di artiglieria e attacchi aerei su Mariupol, concentrando i loro sforzi sul blocco delle unità delle nostre truppe vicino allo stabilimento Azovstal", scrive lo Stato maggiore di Kiev, precisando che "per stabilire il pieno controllo della città e sopprimere la resistenza dei difensori ucraini" Mosca usa velivoli progettati per colpire obiettivi strategici. Secondo lo Stato maggiore, il fuoco russo "dovrebbe aumentare nel prossimo futuro".

Ore 7.38 – Kiev, distrutti 38.000 edifici residenziali, 220.000 sfollati

Oltre 220.000 cittadini ucraini hanno bisogno di un alloggio poiché l'esercito russo ha distrutto quasi 38.000 edifici residenziali nel Paese dall'inizio dell'invasione: lo ha reso noto su Telegram il commissario per i diritti umani nel Parlamento di Kiev, Lyudmila Denisova, secondo quanto riporta l'agenzia Ukrinform. Denisova ha annunciato inoltre di aver firmato un memorandum di cooperazione con l'associazione internazionale ATA, volto a fornire alloggi temporanei ai cittadini che hanno perso la casa a causa della guerra.

