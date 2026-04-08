Dopo l’annuncio della tregua tra Usa e Iran e l’inizio dei negoziati per arrivare a un definitivo cessate il fuoco, il governo di Kiev esorta gli stati Uniti «a riportare l'attenzione sulla guerra in Ucraina».

«Accogliamo con favore – ha scritto su X il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga – l'accordo tra il presidente Trump e il regime iraniano per sbloccare lo stretto di Hormuz e cessare il fuoco, così come gli sforzi di mediazione del Pakistan. La risolutezza americana funziona. E riteniamo che sia giunto il momento di una risolutezza sufficiente a costringere Mosca a cessare il fuoco e a porre fine alla guerra contro l'Ucraina».

E torna anche d’attualità la possibilità di tornare in maniera efficace sulla strada del negoziato con Mosca. «L’Ucraina ha sempre invocato il cessate il fuoco nella guerra che la Russia sta conducendo qui, in Europa, contro il nostro Stato e il nostro popolo, e sosteniamo la tregua in Medio Oriente e nel Golfo, che apre la strada al lavoro diplomatico», ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «L’Ucraina – ha aggiunto Zelensky – ribadisce ancora una volta alla Russia: siamo pronti a rispondere in modo speculare se i russi cesseranno i loro attacchi. È evidente a tutti che il cessate il fuoco può creare i presupposti giusti per gli accordi».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata