Durante le ultime 24 ore l'esercito russo ha lanciato 7 missili e 22 attacchi aerei su tutto il territorio dell'Ucraina.

Lo scrive lo Stato maggiore delle forze armate ucraine sulla sua pagina Facebook, riportato da Unian.

"Nelle ultime 24 ore, gli invasori russi hanno lanciato 7 missili e 22 attacchi aerei, hanno sparato più di 67 proiettili contro siti militari e civili sul territorio dell'Ucraina. Sono 35 i civili feriti", si legge nell'ultimo aggiornamento dell'esercito.

La giornata di ora in ora

Ore 10 – Russia, 800 manifestanti detenuti per le proteste

Sono 799 i manifestanti attualmente detenuti in Russia dopo gli arresti nel corso delle proteste contro la mobilitazione annunciata dal presidente Vladimir Putin, secondo i dati aggiornati del progetto media indipendente sui diritti umani Ovd-Info. In totale sarebbero stati arrestati circa 2mila dimostranti, per la maggior parte rilasciati.

Ore 8.30 – Cinque attacchi russi nella regione di Dnipropetrovsk

Le forze russe hanno lanciato cinque attacchi contro il distretto di Nikopol, nella regione orientale di Dnipropetrovsk, sono state danneggiate la stazione elettrica e edifici residenziali: lo ha reso noto il capo dell'Amministrazione militare regionale Valentyn Reznichenko, come riporta Ukrinform. "Il nemico ha sparato più di 170 proiettili da Mlrs Grad e da artiglieria contro tre comunità del distretto di Nikopol - Chervonohryhorivka, Nikopol e Marhanets - secondo le informazioni preliminari, non sono state segnalate vittime", ha dichiarato.

