Jet militari americani, su ordine di Joe Biden, hanno attaccato nella notte in Siria gruppi di militanti sostenuti dall'Iran che avevano colpito truppe Usa nel Paese e in Iraq all'indomani degli attentati del 7 ottobre in Israele.

È Quanto annuncia il Pentagono in una nota.

Nel frattempo l'esercito israeliano con carri armati e soldati - e l'appoggio dell'aviazione - è entrato di nuovo dentro la Striscia di Gaza per blitz limitati. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui sono stati colpiti operativi e postazioni di Hamas. Il blitz ha interessato la zona di Shujaiyya, sobborgo di Gaza City ben oltre la frontiera.

Paura in Egitto, dove un razzo caduto sulla città di Taba, al confine, ha ferito sei persone come riferiscono i media locali.

E mentre Hamas vola a Mosca, il leader turco Recep Tayyip Erdogan ha chiamato il Papa, sottolineando come «gli attacchi israeliani contro Gaza» abbiano «raggiunto il livello del massacro». Secondo gli ultimi dati sarebbero 7mila le vittime dall’inizio degli scontri.

Ancora tensione all'Onu: l'ambasciatore israeliano al Palazzo di Vetro, Gilad Erdan, si è scagliato contro la bozza di risoluzione, definendola “ridicola”.

