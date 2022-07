Da ormai 10 giorni non si hanno notizie di un italiano scomparso in Perù. Alberto Fedele, cooperante 30enne originario di Pavia, era uscito per un’escursione sulle montagne di Cusco ma non è più tornato.

Ora ai soccorritori si unisce un gruppo di specialisti della Croce rossa per effettuare le ricerche insieme alla polizia nazionale alle pendici del monte Chicón, nella regione di Urubamba.

Eddy Bustamante, coordinatore dell'organizzazione a Cusco, ha precisato che si tratta di 12 persone specializzate ed esperte che andranno nella Valle Sacra degli Incas per contribuire a localizzare il giovane in una zona prevalentemente selvatica. L’allarme è scattato dopo che un’amica di Fedele non lo ha visto rientrare dall’escursione e, trascorsi due giorni, ha avvisato le autorità.

