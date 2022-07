Dal 4 luglio un cooperante italiano di 30 anni, Alberto Fedele, risulta scomparso in Perù. L’uomo era impegnato in una gita verso una laguna di montagna vicino a Cusco, a 4.800 metri di quota. Sembra che fosse in compagnia di una ragazza e le aveva detto di voler partire al mattino presto per rientrare nella base di sera. Non era in possesso di particolari attrezzature di montagna e nemmeno di provviste per superare la notte.

Esperti locali hanno confermato che la zona è molto impervia e alta (sentiero a oltre 4.500 metri), in pieno inverno, elementi che potrebbero aver causato qualche forma di malore, e il sentiero è privo di copertura telefonica.

Le squadre di soccorso sono impegnate nelle ricerche, per ora senza trovare tracce dell’italiano.

(Unioneonline/s.s.)

