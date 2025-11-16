Allarme in un hotel di Istanbul, evacuato dopo che una famiglia di turisti turco-tedeschi è rimasta vittima di un sospetto avvelenamento che ha ucciso la madre e i due bambini di 3 e 6 anni.

Tutti gli ospiti dell'hotel, il cui nome non è stato specificato, nel quartiere di Fatih, vicino alla penisola storica della città, sono stati trasferiti in altre strutture, ha riportato il quotidiano BirGun. Che ha anche precisato come altri due turisti che alloggiavano nello stesso hotel sono stati portati in ospedale dopo aver accusato nausea e vomito.

La famiglia si era sentita male mercoledì dopo aver mangiato diversi piatti di street food molto popolari nel quartiere di Ortakoy, sul lungomare, ai piedi di un ponte che attraversa il Bosforo. Erano stati trasportati in ospedale ma i due bambini, di sei e tre anni, erano morti il giorno dopo e la madre venerdì, ha dichiarato il ministro della Giustizia. Il padre è rimasto in condizioni critiche.

Nei media sono stati fatti resoconti sui vari cibi che si ritiene la famiglia abbia mangiato. Ma gli investigatori hanno anche scoperto che una stanza al piano terra dell'hotel era stata recentemente irrorata con pesticidi, ha riferito Hurriyet.

La polizia ha arrestato un dipendente dell'hotel e due addetti alla disinfestazione, portando a sette il numero delle persone arrestate in relazione all'incidente.

La famiglia coinvolta era turca, ma residente in Germania. Erano venuti a Istanbul in vacanza.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata