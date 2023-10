Sono centinaia le vittime degli attacchi di Hamas contro Israele: 300 israeliani, 232 palestinesi. 1.700 i feriti nell’ultimo bilancio ufficiale.

Ieri mattina è scattata l’operazione “Diluvio al-Aqsa" che ha visto il lancio di razzi e incursioni a Sderot, nel sud del Paese. Azioni rivendicate da Mohammad Deif, capo di Hamas, che ha parlato di “grande rivoluzione”.

La parola “guerra” è la diretta conseguenza dopo la rappresaglia israeliana sulla Striscia di Gaza, ed è quello che gli osservatori internazionali hanno già anticipato nelle scorse ore. Per il New York Times «un’invasione di Gaza non può essere esclusa», e gli attacchi vengono identificati «come lo choc dell’11 settembre per l’America».

«Se Hamas ha preso soldati israeliani come prigionieri e li ha portati a Gaza, un'operazione a Gaza appare altamente probabile», aggiunge l'ex ministro degli Esteri svedese Carl Bildt. La risposta di Netanyahu all'attacco giocherà un importante ruolo nel decidere le sorti dell'ambizioso piano al quale lavorano gli Stati Uniti per una normalizzazione dei rapporti fra Israele e Arabia Saudita. «Probabilmente infliggerà un colpo pesante, se non farà naufragare del tutto» l'intesa, mettono in evidenza altri osservatori.

«Ci vendicheremo con Hamas per questa giornata nera» ha detto il premier Benjamin Netanyahu in un discorso alla nazione nel quale ha ribadito che «l'esercito userà tutto la sua forza per scalzare Hamas, li colpiremo ovunque». «Quanto accaduto non si era visto in Israele e farò in modo che non accada di nuovo». Secondo il premier «sarà una guerra per la quale occorrerà tempo, sarà difficile, giorni di sfida sono davanti a noi». Poi ha ammonito Hamas a «non torcere un solo capello agli ostaggi a Gaza». «Voi - ha aggiunto rivolgendosi a loro - fate parte della catena degli eroi di Israele e siamo tutti con voi».

L’ipotesi che dietro gli attacchi ci fosse l’Iran è stata confermata da un portavoce di Hamas, Ghazi Hamad, che parlando alla Bbc ha riferito di aver ricevuto «il sostegno dell’Iran».

***

LA GIORNATA:

ATTACCO AI TURISTI – Un attacco è stato compiuto contro un gruppo di turisti israeliani ad Alessandria d'Egitto. Lo riportano media arabi, citati da Haaretz, sottolineando che due turisti israeliani sono morti. Il ministero degli Esteri israeliano - riportano i media - sta verificando la notizia. A sparare è stato un agente di polizia nella zona del santuario Aumd al-Sawari nella zona di El Manshiyya. Lo ha riferito l'emittente egiziana Extra News citando una fonte della sicurezza e sottolineando che oltre a due turisti israeliani è rimasto ucciso anche un egiziano mentre un altro è rimasto ferito. Il poliziotto è stato immediatamente arrestato e il ferito è stato trasferito in ospedale per essere curato.

NETANYAHU IN RIUNIONE – Benjamin Netanyahu ha riunito il ministro della difesa Yoav Gallant e il capo di stato maggiore Herzy Halevi per una valutazione della situazione. Lo ha fatto sapere il suo ufficio.

GLI ATTACCHI – Dall'inizio della operazione l'esercito di Israele ha condotto 500 attacchi su Gaza e ha ucciso almeno 400 miliziani di Hamas. Lo ha detto il portavoce militare Daniel Hagari.

PARROCO ITALIANO IN UN TUNNEL CON 35 PELLEGRINI – «Qui c'è un po' di confusione, abbiamo sentito le sirene e abbiamo visto i razzi e il fuoco di contraerea. Non è stato piacevole. Ora siamo in hotel. Stiamo tutti bene». È la testimonianza da Gerusalemme di un parroco veneto, don Mirko Dalla Torre, che in questi giorni è in pellegrinaggio assieme a 35 fedeli della comunità di Sernaglia della Battaglia (Treviso). Lo riporta il sito de L'Azione, settimanale della Diocesi di Vittorio Veneto. «Siamo comunque riusciti a visitare il Santo sepolcro. Eravamo al Muro del Pianto e ci hanno mandato in un tunnel per due volte, perché Hamas stava attaccando Gerusalemme. C'era la possibilità che cadessero dei missili al tempio. Abbiamo sentito dei colpi e poi la guida ci ha fatto uscire perché era troppo pericoloso restare. La Spianata del Tempio non si può visitare. Al Tempio c'era un grosso gruppo di ragazzi che inneggiava contro Hamas».

(Unioneonline/s.s.)

