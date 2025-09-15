sicurezza
15 settembre 2025 alle 22:06aggiornato il 15 settembre 2025 alle 22:12
Intercettato un drone sugli edifici del governo polacco a Varsavia: due arrestiSi tratta di cittadini bielorussi: lo ha reso noto il premier Tusk su X
Poco fa, i servizi di sicurezza dello Stato hanno neutralizzato un drone che sorvolava gli edifici governativi (Parkowa) e il Belvedere (una delle residenze ufficiali del presidente).
«Sono stati arrestati due cittadini bielorussi. La polizia sta indagando sulle circostanze dell'incidente». La conferma è arrivata su X con le dichiarazioni del premier polacco Donald Tusk.
(Unioneonline)
