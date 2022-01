Un’insegnante di biologia è stata arrestata a New York per aver somministrato una dose di vaccino anti-Covid a uno studente.

Laura Russo, 54 anni, ha vaccinato il ragazzo di 17 anni a casa sua nonostante non avesse una qualifica medica formale né il consenso dei genitori del giovane, ha spiegato la Polizia.

La docente, accusata di esercizio abusivo di professione, se condannata rischia fino a quattro anni di carcere.

Ancora non è chiaro come la donna abbia potuto ottenere il vaccino, o di quale casa farmaceutica sia, anche quello Pfizer al momento è l’unico autorizzato negli Usa per gli under 18.

Sono stati i genitori del ragazzo a chiamare la Polizia di Nassau dopo che il giovane, tornato a casa, ha raccontato loro quanto accaduto. Il sovrintendente della Herricks High School, dove Russo ha lavorato, ha dichiarato che l'insegnante "è stata rimossa dall'aula e riassegnata in attesa dell'esito delle indagini". L'udienza in tribunale è stata fissata per il 21 gennaio.

