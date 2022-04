Il Texas e il Tennessee si preparano ad eseguire le condanne dei loro detenuti più anziani nel braccio della morte.

Ne danno notizia i media americani. Si tratta di Carl Buntion, 78 anni, condannato per l’omicidio di un poliziotto nel 1990, e Oscar Franklin Smith, 72enne che nel 1989 ha ucciso la moglie e i suoi due figli adolescenti.

Entrambi saranno giustiziati con l’iniezione letale. Gli avvocati di Buntion, in cella di isolamento per 23 ore al giorno da 20 anni, hanno presentato un ultimo ricorso alla Corte Suprema. L’uomo, si legge, “è fragile, anziano e non rappresenta più una minaccia per nessuno”.

(Unioneonline/L)

