Lacrime e commozione oggi nella cappella del cimitero di Erzingen, in Germania, per l’ultimo saluto a Erminio Congiu, Anna Prasciolu e Giuseppe Congiu, i genitori e il figlio 34enne uccisi il 26 marzo scorso dalla furia omicida dell’altro figlio 19enne Eddie al culmine di una lite.

Di quella famiglia emigrata dalla Sardegna nella speranza di un futuro migliore oggi restano solo le altre due giovani figlie, una miracolosamente scampata all’aggressione ed entrambe oggi in chiesa per i funerali. Per loro la comunità locale, guidata dal sindaco Jurgen Wiener, ha avviato una raccolta fondi. «In queste ore difficili – ha ricordato il primo cittadino – siamo uniti e portiamo insieme il peso di questa tragedia».

Alla mesta cerimonia le tre bare una accanto all’altra. Circa 300 le persone arrivate per l’ultimo saluto non solo dalla Germania e dal piccolo paese di Hohentengen, 4000 abitanti nel land di Baden-Wurttemberg, al confine con la Svizzera, dove la famiglia risiedeva, ma anche dalla Sardegna, da Silius e Ballao, dove Erminio Congiu e Anna Prasciolu erano partiti 38 anni fa.

Il sacerdote durante la predica, recitata sia in italiano sia in tedesco, ha ricordato il dolore di chi oggi resta, con un pensiero al dramma vissuto da questi genitori che «un giorno forse potranno perdonare questo figlio dall’aldilà».

Le bare sono poi state sepolte nel cimitero di Erzingen, accanto alla cappella.

