Il Covid-19 ha contagiato oltre 163 milioni di persone in tutto il mondo, ma l'Europa guarda con fiducia al progressivo calo della curva epidemica e alla campagna vaccinale per godersi un'estate più serena.

Così a Parigi riaprirà Disneyland, mentre in Spagna i tifosi sono tornati negli stadi. La Gran Bretagna – che ha vaccinato con una dose gran parte della popolazione - è andata oltre, dando luce verde a pub e ristoranti al chiuso, musei e cinema. E si potrà tornare ad abbracciarsi. Con la dovuta cautela, perché la variante indiana è ancora minacciosa.

Non solo in Italia dunque. In tutta Europa vengono allentate le misure restrittive.

In Francia sta per riaprire uno dei simboli del divertimento. Disneyland Parigi, la meta turistica privata più visitata al mondo, chiusa dal 30 ottobre per la pandemia, tornerà ad accogliere il pubblico il 17 giugno. Con l'obbligo di mascherina a partire dai 6 anni.

Quanto ai turisti desiderosi di fare un'esperienza autenticamente parigina, dovranno attendere settembre. Quando riapriranno gli iconici cabaret, a partire dal Moulin Rouge ed il Crazy Horse. Che già promettono un tripudio di can-can.

Un altro muro alla socialità è stato abbattuto in Spagna, dove il pubblico è tornato sugli spalti in due stadi di calcio, a Valencia e Villarreal, per seguire i propri idoli. Numeri limitati (qualche migliaio di persone), e con l'obbligo di mascherina FFP2. Ma è comunque un inizio.

L'Olanda mercoledì riaprirà zoo e parchi di divertimento e concederà altre due ore, la sera, a bar e ristoranti. Fino alle 20.

Anche il Regno Unito ha festeggiato una nuova tappa cruciale in vista del completo ritorno alla normalità. Il governo ha dato l'ok al servizio all'interno di pub e ristoranti, agli hotel, in parte a musei e cinema. E si potrà tornare ad abbracciare familiari e amici, purché non vulnerabili.

Boris Johnson si gode il risultato ma predica cautela, anche perché la variante indiana è stata rilevata su più di 2.300 persone.

Quella contro le varianti sembra essere l'ultima battaglia da vincere per mettere questa crisi definitivamente alle spalle. Per questo tutti i governi europei ribadiscono gli inviti alla prudenza, e per togliersi la mascherina ci vorrà ancora tempo.

In Germania le notizie sull'andamento dei contagi e dei ricoveri in terapia intensiva sono "positive" e c'è fiducia, ha spiegato il portavoce della cancelleria Steffen Seibert. Tuttavia, il Paese "non è ancora al punto in cui dovrebbe essere" per vivere un'estate tranquilla. Per fare più in fretta, Berlino ha deciso di estendere a tutti gli adulti la possibilità di vaccinarsi a partire dal 7 giugno.

