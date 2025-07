Un’auto è piombata sulla folla a Los Angeles, causando almeno 30 feriti. Lo riporta Nbc, secondo la quale alla guida c'era un persona che ha perso conoscenza. Questa almeno la prima versione. Perché poi è emerso che l’automobilista sia stato ferito da un colpo d’arma da fuoco.

Il veicolo prima della folla ha infatti colpito un chiosco ambulante. L’incidente è avvenuto alle due di notte, ora locale, sul West Santa Monica Boulevard, presso un locale musicale.

«Abbiamo ricevuto segnalazioni di una ferita da arma da fuoco in uno dei pazienti», detto il capitano Adam VanGerpern del Dipartimento dei pompieri di Los Angeles, precisando che le indagini in corso punto a chiarire quanto è accaduto. E si tratterebbe proprio della persona che si trovava alla guida.

Dei feriti sette sono in condizioni critiche, sei in condizioni gravi e dieci in condizioni discrete. Sette pazienti hanno hanno rifiutato di essere trasportati in ospedale dopo essere stati visitati sul post.

