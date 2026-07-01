Imprenditore finlandese in carcere per la vendita di 135 Tir alla RussiaOltre tre anni di carcere per aver infranto le sanzioni economiche contro Mosca
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Un imprenditore finlandese è stato condannato a tre anni ed otto mesi di reclusione per aver infranto le sanzioni in vigore contro la Russia. La decisione è stata presa dalla corte della Carelia meridionale.
Secondo la sentenza l'azienda avrebbe venduto 135 tir dalla Finlandia alla Russia nel periodo tra il 2022 e il 2023. L'operazione sarebbe stata fattibile poiché le aziende destinatarie erano registrate in Turchia e Kazakistan e le sanzioni Ue contro la Russia non includevano il transito attraverso il territorio russo.
L'imprenditore ha respinto le accuse, sostenendo che al tempo era convinto del fatto che i tir andassero in Kazakistan, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa finlandese, Stt.
(Unioneonline)