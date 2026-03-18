Tragedia in Svizzera, nella stazione sciistica svizzera di Engelberg, dove una persona è morta dopo che la cabina della funivia su cui viaggiava è caduta a causa del forte vento.

Lo ha riferito la polizia cantonale del Nidvaldo, citata da Rsi, la radio televisione svizzera. La vittima era da sola nella cabina caduta. La polizia federale, interpellata dall'ambasciata italiana a Berna, ha escluso il coinvolgimento di italiani.

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(Unioneonline)

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