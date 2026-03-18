la tragedia
18 marzo 2026 alle 15:37aggiornato il 18 marzo 2026 alle 15:38
Forte vento sulle Alpi, in Svizzera precipita la cabina di una funivia: un mortoIl dramma nella stazione sciistica di Engelberg. La vittima era da sola, indagini in corso
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Tragedia in Svizzera, nella stazione sciistica svizzera di Engelberg, dove una persona è morta dopo che la cabina della funivia su cui viaggiava è caduta a causa del forte vento.
Lo ha riferito la polizia cantonale del Nidvaldo, citata da Rsi, la radio televisione svizzera. La vittima era da sola nella cabina caduta. La polizia federale, interpellata dall'ambasciata italiana a Berna, ha escluso il coinvolgimento di italiani.
***NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO***
(Unioneonline)
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