Non sembra placarsi l’emergenza meningite che da diversi giorni sta interessando la Gran Bretagna. Il contagio, diffusosi rapidamente fra i giovani di alcune università e scuole del Kent, nel sud dell'Inghilterra, starebbe portando a un focolaio che in Inghilterra «non ha precedenti».

Secondo gli ultimi aggiornamenti riportati dalla UK Health Security Agency, organismo incaricato di sorvegliare la sicurezza sanitaria nazionale, il numero dei casi di sospetta meningite acuta starebbe continuando a salire, arrivando a un totale di 27 possibili contagi, di cui 15 confermati e 12 ancora sotto esame.

Al momento resta invariato il numero dei decessi, le vittime sarebbero un ragazzo di 21 anni e una giovane di 18, entrambi studenti. Non arrivano buone notizie nemmeno dalle autorità sanitarie, che affermano di «non poter ancora confermare che l'epidemia sia stata circoscritta».

(unioneonline/n.s.)

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