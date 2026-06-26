È di almeno 235 morti, 4.300 feriti e oltre 45mila dispersi l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela.

In questo momento, secondo quanto reso noto dal ministro dell’Interno alla tv pubblica, ci sono oltre 70mila famiglie venezuelane senza un tetto. A La Guaira, lo stato più colpito dal terremoto, sono crollati 100 edifici. Le aree più danneggiate nello stato sono Caraballeda e Catia La Mar.

Risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono, fa sapere la Farnesina. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano. Estratto vivo dalle macerie un neonato.

La presidente ad interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. Un team della Protezione civile italiana con 40 vigili del fuoco partirà stamattina per Caracas.

(Unioneonline/A.D)

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