«Non c’era bisogno che andasse in questo modo, con le indiscrezioni e le soffiate».

Inizia così, sull’emittente britannica ITV, l’anteprima dell'intervista al principe Harry che andrà in onda domenica 8 gennaio. Le confessioni davanti alle telecamere del duca di Sussex arrivano in vista dell'uscita del libro, “Spare”, che raccoglie le sue memorie.

«Io volevo una famiglia, non un’istituzione. Pensano – continua il principe – che sia meglio farci passare, in qualche modo, come i cattivi». E conclude: «Vorrei avere indietro mio padre. E anche mio fratello». Ma «non hanno mostrato assolutamente alcuna volontà di riconciliarsi», dopo il loro «tradimento».

