Visita a sorpresa in Gran Bretagna per il duca e la duchessa di Sussex.

In vista del 21 aprile, giorno del 96esimo compleanno della regina Elisabetta, Harry e la consorte Meghan hanno lasciato gli Stati Uniti, dove si sono trasferiti due anni e mezzo fa dopo aver rinunciato allo status di reali, per incontrare la sovrana.

L'incontro, filtra da casa Windsor, è stato organizzato e tenuto segreto fino all'ultimo e rappresenta qualcosa di più di una semplice tappa intermedia nel viaggio fra gli Usa e l'Olanda, dove la coppia è stata invitata per inaugurare, all'Aja, gli Invictus Games, ovvero le olimpiadi dei militari rimasti invalidi in servizio di cui Harry - veterano dell'Afghanistan - è patrono.

Harry non vede di persona la nonna dallo scorso luglio, mentre Meghan ha incontrato la sovrana l’ultima volta due anni fa. I Sussex hanno anche incontrato il principe Carlo, ma dei due faccia a faccia non è trapelato molto.

Secondo indiscrezioni la regina si è dimostrata “affettuosa”, mentre con il padre Harry avrebbe affrontato temi “concreti”, come quelli finanziari (Harry ha aperto un contenzioso legale con il governo di Londra per la protezione pubblica che non viene più assicurata alla sua famiglia in patria).

Non è escluso, però, che Carlo e il suo secondogenito abbiano anche parlato dell’autobiografia di Harry, di imminente pubblicazione, che secondo i beninformati potrebbe contenere nuove rivelazioni spinose per la famiglia reale, come riferimenti ai presunti pregiudizi imputati tempo fa dagli stessi Sussex all’entourage Windsor, riguardanti il colore della pelle del loro primogenito Archie.

Quest’ultimo la regina non lo vede da due anni, mentre l’altra nipotina Lilibet, nata 11 mesi fa negli Usa, la sovrana non l’ha mai vista di persona, eccezion fatta, sembra, per qualche sporadico collegamento via Skype.

Che la visita dei Sussex possa essere un segno di disgelo all’interno della dinastia?

