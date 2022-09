Meghan Markle ancora al centro dei dissidi nella famiglia reale inglese.

Secondo quanto riporta il Sun, proprio nel giorno della morte della Regina Elisabetta ci sarebbe stata un’animata lite tra i reali proprio per la figura della duchessa di Sussex.

Ecco quanto ricostruito: l’8 settembre scorso i duchi erano a Londra quando furono raggiunti dalla notizia delle gravi condizioni della sovrana. Tutta la famiglia si mise in viaggio verso il castello di Balmoral, in Scozia, dove Elisabetta II stava morendo. Ma il principe Carlo chiese ad Harry di non portare la moglie Meghan. La sua presenza non sarebbe stata “appropriata”, gli disse.

Ne seguì un duro scontro tra padre e figlio, a causa del quale Harry perse il volo che portava tutti a Balmoral e arrivò tardi al capezzale della nonna: quando la Bbc diede l’annuncio della morte di Elisabetta, alle 18.30, il duca di Sussex era ancora in aereo.

Quella sera il principe si rifiutò per stizza di cenare col nuovo re Carlo, la regina consorte Camilla, e col fratello William, e il giorno successivo tornò immediatamente a Londra dalla moglie. Inutili i tentativi dell’erede al trono William di mettere pace, dopo i funerali Harry e Meghan hanno subito fatto rientro in California.

Nei prossimi mesi dovrebbe uscire il libro di memorie pubblicato dal secondogenito di Carlo, un volume che potrebbe fare scoppiare uno scandalo e che preoccupa non poco i “working royal”.

(Unionenline/D)

