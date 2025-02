Hamas ha esposto quattro bare con i corpi degli ostaggi morti sul palco allestito a Khan Younis prima della consegna alla Croce Rossa, come mostrano le immagini trasmesse dal al Jazeera. Sullo stesso palco sono state esposte le foto delle vittime con Netanyahu raffigurato sopra di loro come un vampiro assetato di sangue. La didascalia recita: «Il criminale di guerra li ha assassinati con i missili degli aerei da caccia».

I corpi sono stati consegnati stamani alla Croce Rossa, che ha provveduto a sua volta a consegnarli alle Idf. Sono i piccoli fratelli Bibas, simboli nazionali di questo calvario strappati alla famiglia a 9 mesi e due anni, la loro madre, e l’86enne Oded Lifshitz, che fu catturato in un kibbutz al confine. I miliziani armati e a volto coperto di Hamas si sono schierati in fila nel punto previsto per la consegna dei corpi di quattro ostaggi. Centinaia di abitanti si sono radunati sul posto, tra cui donne e bambini, tra bandiere palestinesi e di Hamas, come si vede dalle immagini. I media israeliani non hanno rilanciato le immagini in diretta trasmesse da Al Jazeera per rispetto ai defunti.

L'ufficio del primo ministro ha reso noto che «Israele ha ricevuto dalla Croce Rossa le bare di quattro ostaggi caduti. Le bare sono state trasferite alle forze di difesa israeliane (Idf) e al servizio di sicurezza dello stato (Shin Bet), all'interno dell'area della Striscia di Gaza, da dove saranno trasferite in Israele al Centro Nazionale di Medicina Legale del Ministero della Salute. Al termine del processo di identificazione, verrà inviata una comunicazione ufficiale alle famiglie. Le famiglie degli ostaggi sono state aggiornate e in questo momento difficile, il nostro cuore è con loro. Si chiede al pubblico di rispettare la privacy delle famiglie e di evitare di diffondere voci e informazioni non ufficiali e non verificate».

Quanto agli ostaggi vivi, Hamas sabato rilascerà gli ultimi sei dei 33 della prima fase dell’accordo: Tal Shoham, Omer Shem-Tov, Eliya Cohen, Omer Wenkert, Avera Mengistu e Hisham al-Sayed. I primi quattro rapiti il 7 ottobre, gli altri due tenuti prigionieri a Gaza da oltre un decennio. La fazione palestinese, inoltre, si è detta pronta a fare un ulteriore e significativo passo avanti. La nuova offerta è di liberare tutti gli altri rapiti in un unico scambio durante una fase successiva del cessate il fuoco.

Secondo le stime, 19 militari e altri 24 ostaggi ancora in vita, più una trentina che invece sarebbero morti.

