Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di aspettarsi che il presidente russo Vladimir Putin «farà la sua parte» nell'ambito di un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina, ribadendo la sua fiducia nel presidente russo nei confronti del quale aveva in precedenza espresso dei dubbi. «Penso che manterrà fede a quanto mi ha detto e credo che rispetterà la sua parte dell'accordo ora», ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca.

Trump, sui dazi che annuncerà domani, ha poi ribadito che sarà «molto gentile» con i partner commerciali degli Stati Uniti nelle comunicazioni previste domani. «Saremo molto gentili», ha assicurato il presidente americano dalla Casa Bianca. «Altri Paesi si sono approfittati di noi e noi saremo molto gentili con loro, rispetto a quello che hanno fatto a noi», ha affermato, assicurando che i dazi doganali Usa saranno «più bassi» e in alcuni casi «significativamente più bassi» di quelli imposti da altre nazioni.

Per la seconda volta in pochi giorni, inoltre, Trump non ha escluso l'idea di candidarsi per un terzo mandato. E che, se lo facesse, sarebbe entusiasta di un duello elettorale con l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama (anche lui reduce da due mandati). «Restare oltre il 2028? Non ci ho mai pensato. Dicono che c'è un modo per farlo, ma io non ne so nulla».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata