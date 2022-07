Almeno 17 persone sono state uccise a Odessa a seguito di un bombardamento dell’esercito russo che ha colpito un condominio. Il missile, spiega il portavoce dell’amministrazione militare della città ucraina, Sergei Bratchuk, “è stato lanciato da un aereo proveniente dal mar Nero”.

Nella serata di ieri il presidente Volodymyr Zelensky ha espresso il suo elogio alle forze armate per il ruolo avuto nel ritiro delle truppe di Mosca dall'Isola dei Serpenti. Nel suo consueto discorso il leader di Kiev ha detto di essere "grato ai nostri artiglieri, ai piloti dell'aviazione, all'esercito e alle forze aeree". E ha sottolineato che l'isolotto "è un punto strategico", quindi il ritiro russo "cambia in modo significativo la situazione nel Mar Nero". Tutto ciò, però, "non garantisce sicurezza, non garantisce che il nemico non torni, ma limita già notevolmente le azioni degli occupanti. Passo dopo passo li spingeremo fuori dal nostro mare, dalla nostra terra, dal nostro cielo".

E sempre ieri si è svolto il colloquio telefonico con il suo omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier, in cui è stato discusso “il crescente sostegno militare all'Ucraina – ha scritto su Twitter Zelensky -. Apprezziamo la solidarietà del popolo tedesco per il nostro cammino verso la Ue e il sostegno nel contrastare l'aggressione. Espresso ringraziamenti per le condoglianze per il disumano attacco su Kremenchuk".

La giornata di ora in ora:

Ore 7.56: dieci missili hanno colpito Mykolaiv questa mattina

Questa mattina dieci missili sono stati lanciati dalle truppe russe nel giro di 25 minuti su Mykolaiv, nell'Ucraina meridionale. Lo ha annunciato il sindaco Oleksandr Sienkovych, riferendo che i canali locali di Telegram parlano di una grande nuvola di fumo che si è alzata sulla città dopo le esplosioni. Al momento non ci sono informazioni sulle conseguenze dei bombardamenti, riporta Unian.

***

Ore 7.40 – Kiev, russi tentano di accerchiare Lysychansk da Sud e Ovest

L'esercito russo sta cercando di accerchiare le truppe ucraine da Sud e da Ovest fuori dalla città di Lysychansk, nella regione di Lugansk: lo ha dichiarato lo Stato Maggiore delle Forze Armate di Kiev nel report della mattina riferito da Ukrinform.

Nell'area di Lysychansk, le unità ucraine sono state sottoposte al fuoco dell'artiglieria fuori dagli insediamenti di Siversk, Bilohorivka, e Vovchoyarivka. I russi stanno tentando di prendere il controllo di un tratto dell'autostrada Bakhmut-Lysychansk.

