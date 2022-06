Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha diffuso il consueto videomessaggio nella serata di ieri e al centro del suo discorso c’è stata la richiesta affinché il settimo pacchetto di sanzioni dell’Unione europea contro la Russia venga approvato il prima possibile: “In tutti i negoziati con i partner stranieri – ha detto -, sottolineo costantemente che il settimo pacchetto di sanzioni dell'Ue è necessario il prima possibile. La Russia deve sentire la crescente pressione per la guerra e la sua aggressiva politica anti-europea", ha aggiunto riferendosi alle nuove minacce russe alla Lituania e alle pressioni energetiche su alcuni Paesi europei con il taglio delle forniture di gas.

Secondo alcuni media internazionali, l’Europa sta valutando l'imposizione di sanzioni sull'oro russo come parte del prossimo pacchetto di misure restrittive contro Mosca.

Intanto le truppe di Mosca continuano a sparare sulle aree di confine della regione di Sumy, nel nord dell'Ucraina: ieri 4 persone sono rimaste ferite a causa degli attacchi dei droni kamikaze che hanno danneggiato case, fabbricati agricoli, una scuola e un consiglio del villaggio.

Ma l’esercito russo prosegue inoltre a est dove ha conquistato i villaggi di Pidlisne e Myrna Dolyna nel sud-ovest della città di Severodonetsk.

La giornata di ora in ora:

Ore 9.19 – Gas: Iea, Europa si prepari a stop totale gas russo

Secondo il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia (Iea) l'Europa deve prepararsi immediatamente a uno stop completo delle forniture di gas russo questo inverno. "L'Europa dovrebbe essere pronta nel caso in cui il gas russo sia completamente tagliato fuori", ha detto Faith Birol in un'intervista al Financial Times. La riduzione delle forniture decisa dalla Russia la scorsa settimana può essere una premessa di altri tagli, sostiene, nel tentativo di Mosca di usarla come “leva” per la guerra all'Ucraina.

