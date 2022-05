Dall'inizio dell'invasione in Ucraina le truppe russe hanno lanciato oltre 2.000 missili sul Paese e i loro caccia hanno effettuato quasi 2.700 sortite: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando in collegamento video all'evento di beneficenza “Brave Ukraine”. "In totale, durante questa guerra, l'esercito russo ha lanciato 2.014 missili sull'Ucraina e sono state registrate 2.682 sortite di aerei da guerra russi nei nostri cieli - sostiene Zelensky -. Ognuna di queste sortite è la morte del nostro popolo, la distruzione delle nostre infrastrutture", ha commentato.

Non solo: l'Onu ha individuato 180 casi di detenzioni arbitrarie e possibili sparizioni forzate di funzionari locali, giornalisti, attivisti, ex membri dell'esercito e altri civili da parte delle truppe russe in zone dell'Ucraina controllate da Mosca.

Cinque di queste persone, ha detto l'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, sono state trovate morte e alcune sono state portate in Bielorussia e Russia, all'insaputa delle loro famiglie. Sono stati riscontrati anche otto casi di possibili sparizioni forzate di individui filo-russi nel territorio controllato dall'Ucraina.

Sul campo di battaglia continuano gli scontri a Mariupol: un "inferno", lo ha definito il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Onu e Comitato internazionale della Croce Rossa hanno finora aiutato quasi 500 civili a fuggire dall'area dell'acciaieria di Azovstal nella città portuale in due operazioni mentre una terza è iniziata nelle ultime ore. Una persona è rimasta uccisa a Lozova, nella regione orientale ucraina di Kharkiv, in seguito a un attacco missilistico russo: lo ha reso noto su Telegram il sindaco della cittadina, Serhii Zelenskyi, secondo quanto riporta l'Ukrainska Pravda.

