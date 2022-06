Sei ore di riunione non sono servite ad arrivare a un accordo completo per formulare il coinvolgimento del Parlamento italiano e stilare la risoluzione da votare oggi, dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi, in vista del Consiglio europeo. Ma l’intesa, secondo tutti i partiti, verrà raggiunta oggi. Al centro della discussione c’è l’impegno del governo a rendere partecipi le Camere in relazione alle scelte legate alla crisi in Ucraina.

La maggioranza ha espresso una preferenza: quella di fare un generico riferimento alla “normativa vigente” per stabilire le modalità di coinvolgimento; l’esecutivo invece gradirebbe che venisse indicato in modo esplicito il riferimento al decreto 14/2022, il primo contenente gli aiuti e il via libera all’invio di armi all’Ucraina. Il che non implicherebbe che le Camere siano necessariamente informate prima della spedizione degli aiuti.

Le Camere si sono riaggiornate a questa mattina, le comunicazioni del premier Draghi in Senato cominciano alle 15.

La medaglia battuta all'asta (Ansa - Epa)

Altri aiuti a Kiev arrivano invece dall’asta che si è svolta a New York e che aveva come oggetto la medaglia del premio Nobel per la Pace del giornalista russo Dmitry Muratov. Il ricavato, 103 milioni di dollari, andranno all’Unicef affinché possa assistere i bambini sfollati a causa della guerra. Muratov era caporedattore di Novaya Gazeta quando la pubblicazione è stata chiusa a causa della repressione messa in atto dal Cremlino.

La giornata di ora in ora:

Ore 9.50 – Cremlino: “In Ucraina sarà una crisi di lunga durata”

"Quella in Ucraina sarà una crisi di lunga durata", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista al canale televisivo statunitense MSNBC, riportata dall'agenzia russa Interfax. Durante questa crisi, l'Occidente ha dimostrato il suo vero atteggiamento nei confronti della Russia, "noi non ci fideremo mai più dell'Occidente", ha aggiunto.

Ore 8.48 – Zelensky, “l'attenzione sull'Ucraina non si affievolisca”

"Più dura la guerra, più è difficile competere per l'attenzione di centinaia di milioni di persone in diversi Paesi. Ma farò tutto il possibile affinché l'attenzione sull'Ucraina non si affievolisca". Lo ha detto ieri il presidente Volodymyr Zelensky citato da Ukrinform. "Le forze di invasione russe continuano a bombardare le città ucraine, il che dimostra che la Russia è un male che può essere fermato solo sul campo di battaglia", ha aggiunto.

Ore 7.35 – “1.500 civili detenuti in carceri russe”

Oltre 1.500 civili ucraini sono detenuti nelle carceri russe: lo ha detto ieri nel corso di una conferenza stampa la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. "Si trovano a Rostov, a Kursk, sono in prigione, sono detenuti come prigionieri di guerra, anche se non dovrebbero esserlo", ha sottolineato Vereshchuk, aggiungendo che tra i civili ci sono sacerdoti, volontari, attivisti, giornalisti e responsabili di enti locali ucraini.

