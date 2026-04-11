Guerra in Ucraina, attacco russo su Odessa prima della treguaA poche ore dallo stop deciso per la Pasqua ortodossa
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Due persone sono state uccise nella notte da un attacco russo contro una zona residenziale di Odessa, nel sud dell'Ucraina. Lo hanno annunciato oggi le autorità regionali, a poche ore dall'inizio di una tregua decisa in occasione della Pasqua ortodossa.
«Altre due persone ferite sono attualmente in ospedale» e «le infrastrutture civili hanno subito danni ingenti», in particolare edifici, una residenza universitaria e una scuola materna, ha aggiunto Serhii Lysak, capo dell'amministrazione militare della regione di Odessa, grande città portuale sul Mar Nero regolarmente presa di mira da Mosca.
(Unioneonline)