Due persone sono state uccise nella notte da un attacco russo contro una zona residenziale di Odessa, nel sud dell'Ucraina. Lo hanno annunciato oggi le autorità regionali, a poche ore dall'inizio di una tregua decisa in occasione della Pasqua ortodossa.

«Altre due persone ferite sono attualmente in ospedale» e «le infrastrutture civili hanno subito danni ingenti», in particolare edifici, una residenza universitaria e una scuola materna, ha aggiunto Serhii Lysak, capo dell'amministrazione militare della regione di Odessa, grande città portuale sul Mar Nero regolarmente presa di mira da Mosca.

(Unioneonline)

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