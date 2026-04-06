Gli astronauti di Artemis II hanno battuto il record dell'Apollo 13: mai l’uomo così lontano dalla TerraDopo 56 anni superata la distanza di 400.171 chilometri
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Dopo 56 anni, gli astronauti della missione Artemis II hanno battuto il record della massima distanza dalla Terra finora detenuto dall'equipaggio della missione Apollo 13 del 1970.
Sulla navetta Orion, gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen hanno raggiunto la distanza di 400.171 chilometri toccata dall'Apollo 13 durante il suo rientro d'emergenza verso la Terra.
Il programma di volo prevede che alle 1,02 italiane Orion si allontani ancora, fino a raggiungere 406.777 chilometri dalla Terra, la massima distanza dalla Terra in assoluto da una missione spaziale con astronauti.
(Unioneonline)